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"Надеюсь, обойдется без дубайских экстрадиций": голая ведущая "Телебачення Торонто" прикрылась только шляпой (фото)

"Надеюсь, обойдется без дубайских экстрадиций": голая ведущая "Телебачення Торонто" прикрылась только шляпой (фото)
Обновлено 16:51 Сегодня Телеграф Фото: instagram Ярославы Кравченко

Украинская телеведущая Ярослава Кравченко, которая является соведущей Майкла Щура (Романа Винтонива) в программе "#@)₴?$0" ( "Телевидение Торонто"), пребывает в Турции на отдыхе.

На своей официальной странице в Инстаграме Кравченко поделилась с подписчиками пикантным фото.

На снимке телеведущая позирует обнаженной, а пикантные места она прикрыла соломенной шляпой.

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"Горячая девушка", "Горит аж пылает", "Надеюсь, обойдется без дубайских экстрадиций. А фото шик", - написали в комментариях фолловеры Ярославы.

Ярослава Кравченко является украинской ведущей, а также основательницей "Дикого театра" в Киеве (2016). С 2004 года занималась культурной журналистикой: писала обзоры на театральные представления и проводила интервью. С 2011-2014 годов была редактором телешоу "Давай поженимся", "Говорит Украина" и "Сюрприз". В 2017 году стала ведущей "Телебачення Торонто". Кроме этого Кравченко ведет передачу "Интим предлагать" на Радио НВ и Youtube-проект "Ебаут".

Ранее "Телеграф" сообщал, что российская телеведущая Ольга Бузова показала свою попу и получила хейт.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Турция, Майкл Щур, Ярослава Кравченко, Телебачення Торонто.
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