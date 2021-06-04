Леся Никитюк надела откровенный костюм "последняя надежда" и вызвала споры поклонников

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк продолжает веселить своих подписчиков в Инстаграме, которых у нее насчитывается 3,7 млн человек. Девушка частенько шутит сама над собой и периодически публикует фото, на которых либо прифотошопывает себе части тела, либо записывает забавные видео.

На одном из своих постов девушка решила снова поэкспериментировать со своей внешностью. Леся предстала на фото в длинном парике темно-русого цвета и в откровенном костюме, который назвала "костюмом последней надежды". Как она отметила, она хотела быть похожей на американскую модель Кайли Дженнер.

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В комментариях подписчики начали спорить на кого она больше похожа. Как всегда, отличился Андрей Бедняков, отметив, что Никитюк больше похожа на Канье Уэста. Также многие отметили, что несмотря на все "прикрасы" она очень красивая.

Ранее, "Телеграф" писал, что Леся Никитюк взбудоражила сеть пикантным фото, на котором засветила упругие ягодицы.