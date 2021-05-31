Леся Никитюк взбудоражила сеть пикантным фото в купальнике

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк отдыхает в Турции. Естественно девушка не забывает о своих подписчиках в Инстаграме, которых у нее 3,7 миллионов, и радует их различными фото и видео со своего отпуска.

Очень часто посты телеведущей наполнены юмором. Леся обладает здоровой самоиронией, и частенько шутит сама над собой.

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Однако помимо хи и ха, Никитюк часто будоражит своих фанов откровенными фото. Леди Ле - "владелица" длинных ног и отличной фигуры, которыми телеведущая не перестает хвастаться. Потому неудивительно, что в сторис Леси Ивановны появилось фото, на котором она засветила упругие ягодицы.

Ранее, "Телеграф" писал, что Леся Никитюк показала, как модно носить купальник 2021 году.