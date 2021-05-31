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Леся Никитюк взбудоражила сеть пикантным фото в купальнике

Леся Никитюк взбудоражила сеть пикантным фото в купальнике
18:02 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк отдыхает в Турции. Естественно девушка не забывает о своих подписчиках в Инстаграме, которых у нее 3,7 миллионов, и радует их различными фото и видео со своего отпуска.

Очень часто посты телеведущей наполнены юмором. Леся обладает здоровой самоиронией, и частенько шутит сама над собой. 

 
 
 
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Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

"Прям как когда-то на парах": Леся Никитюк сравнила себя с сурикатом и насмешила сеть (видео)

Однако помимо хи и ха, Никитюк часто будоражит своих фанов откровенными фото. Леди Ле - "владелица" длинных ног и отличной фигуры, которыми телеведущая не перестает хвастаться. Потому неудивительно, что в сторис Леси Ивановны появилось фото, на котором она засветила упругие ягодицы. 

Ранее, "Телеграф" писал, что Леся Никитюк показала, как модно носить купальник 2021 году. 

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 206

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Отдых, Телеведущая, Фото, Леся Никитюк.
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