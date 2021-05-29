"Это прикольно, попробуйте": Леся Никитюк в купальнике показала тренд летнего сезона (фото)

Украинская телеведущая Леся Никитюк, которая недавно показала, как задремала в гримерке, сейчас отдыхает с племянницами в одном из самых роскошных отелей Турции Rixos Premium Bodrum.

33-летняя звезда поделилась в сториз Инстаграма с поклонниками пикантным фото в купальнике с мокрыми волосами и коктейлем в руке.

Позже одна из подписчиц Никитюк обратила внимание, что телеведущая якобы неправильно надела верх купальника.

"Я думала вы у меня уже знаете все модные тенденции этого лета", - отписала Леся в ответ и прикрепила пример трендового сейчас, как называют, "перевернутого верха бикини". "Короче, рассказываю... сейчас все переворачивают бюст и так носят. Это прикольно, попробуйте".

Добавим, что "перевернутое" бикини создала итальянская модель и дизайнер Валентина Фрадеграда: лямки бюстгальтера она расположила над грудью, а бретели повязала сзади. На видео девушка показывает один из вариантов "перевернутого" бикини.

Ранее Леся Никитюк рассказала, какое впечатление на нее произвела Одесса.