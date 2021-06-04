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Жена принца Уильяма появилась на обложке известного журнала

Жена принца Уильяма появилась на обложке известного журнала
13:24 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон появилась на обложке известного канадского глянца Hello. В новом номере  рассказали об их с принцем Уильямом туре по Шотландии, где герцогиня засветила несколько  роскошных образов.

Также этот тур назвали романтично-ностальгическим, ведь именно в Шотландии Уильям и Кейт познакомились, и именно тут начались их романтические отношения. 

На обложке герцогиня Кембриджская появилась в пальто в шотландскую клетку сине-зеленого цвета. Свой образ Кэтрин дополнила замшевыми туфлями-лодочками изумрудного цвета на каблуке и сапфировыми серьгами из коллекции королевы Елизаветы II.

Волосы Миддлтон уложила в локоны и собрала в высокий хвост.

Ранее, "Телеграф" писал, что супруга принца Уильяма получила первую дозу вакцину от коронавируса.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 345

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Кейт Миддлтон, Обложка, Герцогиня Кембриджская, Королеская семья.
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