Жена принца Уильяма появилась на обложке известного журнала

Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон появилась на обложке известного канадского глянца Hello. В новом номере рассказали об их с принцем Уильямом туре по Шотландии, где герцогиня засветила несколько роскошных образов.

Также этот тур назвали романтично-ностальгическим, ведь именно в Шотландии Уильям и Кейт познакомились, и именно тут начались их романтические отношения.

На обложке герцогиня Кембриджская появилась в пальто в шотландскую клетку сине-зеленого цвета. Свой образ Кэтрин дополнила замшевыми туфлями-лодочками изумрудного цвета на каблуке и сапфировыми серьгами из коллекции королевы Елизаветы II.

Волосы Миддлтон уложила в локоны и собрала в высокий хвост.

Ранее, "Телеграф" писал, что супруга принца Уильяма получила первую дозу вакцину от коронавируса.