Встреча со своими страхами и суперфинал: назван победитель 3 сезона проекта "Мастер Шеф" (фото)

В субботу, 5 июня, состоялся финал 3 сезона кулинарного проекта "Мастер Шеф. Профессионалы".

За главный приз в размере миллион гривен боролись Лилия Стоянова, Николай Люлько, Виктор Шайдецкий, Элеонора Баранова и Владислав Цымбалюк.

В первом конкурсе профессионалам придется побороть свои кулинарные страхи. Участников ожидали именно те конкурсы, с которыми у них было больше всего проблем ранее - холодильник с остатками вчерашних продуктов, счетчик на электричество из конкурса с Гретой Тумберг и приготовления блюд из разных стран мира.

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С этим конкурсом не справились Владислав Цымбалюк и Лилия Стоянова. В суперфинал прошли Николай Люлько, Виктор Шайдецкий и Элеонора Баранова.

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Каждый из участников показал себя достойно, но только финал 3 сезона кулинарного проекта покажет, кто из них сможет показать самый высокий уровень мастерства - в ход пойдут все знания, приобретенные участниками на шоу.

Финалистам было необходимо за два с половиной часа приготовить главные блюда в их жизни.

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По решению судей "Мастер Шефа" победителем 3 сезона кулинарного проекта становится Элеонора Баранова!

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Чтобы посмотреть онлайн 18 выпуск 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" переходите на сайт Teleportal.UA!

Напомним, что телеканал СТБ запустил новый кулинарный проект "Мастер Шеф. CELEBRITY", в котором участниками станут украинские звезды.