"Они - мое счастье": супруга Григория Решетника умилила сеть снимком с сыновьями

Известный украинский телеведущий, неизменный ведущий романтического реалити-шоу "Холостяк" Григорий Решетник и его супруга Кристина - многодетные родители. Пара воспитывает троих сыновей.

На своих страницах в Инстаграм Григорий и Кристина активно освещают свою жизнь и не скрывают своих детей от общественности. Они откровенно рассказывают о том, как они растут, сопровождая это все милейшими снимками мальчиков.

Лето 2021-го семейство Решетников решило начать с семейной фотосессии, результатами которой уже успели поделиться на своих страницах в соцсетях. Кристина опубликовала несколько фото, на которых предстала вместе со своими мальчиками. Только на одном фото мальчиков - четверо, включая Григория, а на другом - трое.

"Они - мое счастье" - подписала фото многодетная мама.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kristina Reshetnik (@kristina_reshetnik)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kristina Reshetnik (@kristina_reshetnik)

Ранее, "Телеграф" писал, что Кристина Решетникова поделилась милыми фотографиями младшего сына Саши.