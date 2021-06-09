Звезда фильма "Дзідзьо. Перший раз" похвасталась свадебными фото

Экс-участница проекта "Супермодель по-украински", молодая украинская актриса, сыгравшая главную роль в фильме "Дзідзьо. Перший раз", 27-летняя Анна Тихомирова похвасталась новым "достижением" в своей жизни - она вышла замуж.

На своей странице в Инстаграм девушка опубликовала несколько снимков в свадебном платье. Вполне вероятно, что это и просто фотосессия, однако и подпись к фото все же наталкивает на мысль о том, что таки это реально фото с ее бракосочетания.

"Подумала хватит держать это в тайне" - написала Анна, сопроводив подпись хэштегами "все мальчики поздно" и "счастье".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anna (@tihoomirova)

Увы, кто же завоевал сердце юной актрисы, и завоевал ли, пока неизвестно.

В комментариях друзья Анны подкалывают ее, за то что она не сообщила о свадьбе, и вообще заявили, что это "брак по залету".

Ранее, "Телеграф" писал, что победитель "Голоса страны-10" Роман Сасанчин собрался жениться. 19-летний исполнитель сделал предложение своей девушке и получил заветное "да" в ответ.