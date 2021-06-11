Звезда "Первых ласточек" впервые показала своего бойфренда

Звезда украинского сериала "Первые ласточки", 20-летняя актриса Полина Носыхина после того, как стала популярной, активно скрывала свою личную жизнь от публичности. Артистка долгое время не показывала своего бойфренда своим подписчикам.

Девушка лишь интриговала фанов снимками с загадочным молодым человеком, лицо которого она скрывала под смайликами, или же показывала его со спины.

Однако Полина наконец решилась все же показать своего бойфренда миру. В Инстаграм-сторис девушка опубликовала милый снимок, на котором предстала вместе с парнем.

Молодого человека зовут Иван. Он закончил магистратуру в КНУ имени Тараса Шевченко, однако специальность неизвестна. Судя по его странице в Инстаграм парень любит автомобили, путешествия и экстрим.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ivan Axion (@axionivan)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ivan Axion (@axionivan)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ivan Axion (@axionivan)

Ранее, "Телеграф" писал, что Полина Носыхина засветила кольцо на безымянном пальце, заинтриговав поклонников возможной помолвкой.