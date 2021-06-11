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Звезда "Первых ласточек" впервые показала своего бойфренда

Звезда "Первых ласточек" впервые показала своего бойфренда
Обновлено 11:26 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Звезда украинского сериала "Первые ласточки", 20-летняя актриса Полина Носыхина после того, как стала популярной, активно скрывала свою личную жизнь от публичности. Артистка долгое время не показывала своего бойфренда своим подписчикам. 

Девушка лишь интриговала фанов снимками с загадочным молодым человеком, лицо которого она скрывала под смайликами, или же показывала его со спины. 

Однако Полина наконец решилась все же показать своего бойфренда миру. В Инстаграм-сторис девушка опубликовала милый снимок, на котором предстала вместе с парнем. 

Молодого человека зовут Иван. Он закончил магистратуру в КНУ имени Тараса Шевченко, однако специальность неизвестна. Судя по его странице в Инстаграм парень любит автомобили, путешествия и экстрим. 

 
 
 
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Публикация от Ivan Axion (@axionivan)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Ivan Axion (@axionivan)

 
 
 
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Публикация от Ivan Axion (@axionivan)

Ранее, "Телеграф" писал, что Полина Носыхина засветила кольцо на безымянном пальце, заинтриговав поклонников возможной помолвкой.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 255

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Отношения, Актриса, Полина Носыхина.
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