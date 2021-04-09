Звезда сериала "Перші ластівки" засветила кольцо на безымянном пальце (фото)

Актриса Полина Носыхина, которая известна украинскому зрителю по роли Леры в популярном сериале "Перші ластівки", заинтриговала своих поклонников новым фото.

20-летняя актриса недавно выложила сториз Инстаграма снимок, который был сделан в авто. На нем мы можем видеть, как девушка сидит с ноутбуком, курит вейп, а ее безымянный палец правой руки украшает скромное колечко.

Обручилась ли молодая девушка, которая любит делиться откровенными фото в купальнике, возможно, мы узнаем в скором времени. Отметим, что Полина не выставляет личную жизнь напоказ, и с кем девушка сейчас встречается - загадка.

Полина Носыхина является украинской актрисой и моделью, родом из Киева. Начала сниматься в рекламе с 4 лет. Дебютом для молодой актрисы стала маленькая роль в южнокорейском фильме "Между любовью и ненавистью". Снималась в сериалах "Нити судьбы", "Ничто не случается дважды" Оксаны Байрак, "Сестра по наследству".

Наибольшую известность получила после участия в съемках молодежного сериала "Перші ластівки", воплотив роль Леры - девушки из обеспеченной семьи и звезду класса.

На страницу Носыхиной в Инстаграме подписано более 38 тысяч пользователей. Судя по последним фото, девушка недавно отдыхала в Дубае.

View this post on Instagram A post shared by Полина Носыхина (@polina_nosykhina)

View this post on Instagram A post shared by Полина Носыхина (@polina_nosykhina)

View this post on Instagram A post shared by Полина Носыхина (@polina_nosykhina)

View this post on Instagram A post shared by Полина Носыхина (@polina_nosykhina)

Ранее сообщалось, что в октябре 2020 года украинская актриса Полина Носыхина, несмотря на карантин, отправилась с друзьями в ночной клуб - молодежь не придерживалась дистанции и была без масок.