Молодая украинская актриса блеснула идеальной фигурой на пляже (Фото, Видео)

Украинская актриса Полина Носыхина, известная по сериалу "Первые ласточки" отправилась на отдых в Одессу.

Не смотря на то, что на календаре уже 10 сентября, у многих украинских знаменитостей до сих пор продолжается лето. Они не устают делиться с поклонниками красочными снимками и видео с отдыха. Среди них и молодая украинская актриса Полина Носыхина.

19-летняя звезда сериала "Первые ласточки" отправилась на отдых в курортный украинский город Одессу, о чем рассказала в своих Instagram stories.

Стоит отметить, что звезда имеет сногсшибательную фигуру: красивые ноги, изящные руки и идеальный пресс.

Для похода на пляж актриса выбрала раздельный купальник янтарно-желтого цвета и не прогадала, ведь в этом сезоне он возглавляет цветовые тренды.

Напомним, коллега Полины по сериалу "Первые ласточки" Александр Рудинский в ночь с 8 на 9 сентября 24-летний стал папой — супруга актера Мария родила сына.