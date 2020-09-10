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Молодая украинская актриса блеснула идеальной фигурой на пляже (Фото, Видео)

Молодая украинская актриса блеснула идеальной фигурой на пляже (Фото, Видео)
Обновлено 14:38 Сегодня Телеграф Фото: Instagram
Украинская актриса Полина Носыхина, известная по сериалу "Первые ласточки" отправилась на отдых в Одессу.

Не смотря на то, что на календаре уже 10 сентября, у многих украинских знаменитостей до сих пор продолжается лето. Они не устают делиться с поклонниками красочными снимками и видео с отдыха. Среди них и молодая украинская актриса Полина Носыхина.

19-летняя звезда сериала "Первые ласточки" отправилась на отдых в курортный украинский город Одессу, о чем рассказала в своих Instagram stories. 

Стоит отметить, что звезда имеет сногсшибательную фигуру: красивые ноги, изящные руки и идеальный пресс.

Для похода на пляж актриса выбрала раздельный купальник янтарно-желтого цвета и не прогадала, ведь в этом сезоне он возглавляет цветовые тренды. 

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Напомним, коллега Полины по сериалу "Первые ласточки" Александр Рудинский в ночь с 8 на 9 сентября 24-летний стал папой — супруга актера Мария родила сына.

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Все по теме:

Знаменитости, Звезды, Первые ласточки, Полина Носыхина.

Автор:

Телеграф
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