Кто такая Юлия Годунова и чем она известна в сети (горячие фото)

Известный белорусский видео- и инстаблогер Влад А4 (или Влад Бумага) 2 апреля поздравил с 25-летием свою девушку Юлию Годунову, подарив ей белый Mercedes-Benz G-класса, который у официального дилера можно найти за более чем 5 миллионов гривен.
Само праздничное мероприятие по случаю дня рождения оформили в стиле Disney.
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Юлия Годунова так же является успешным блогером из Беларуси. На ее страницу в социальной сети Инстаграм подписано 1,6 миллионов пользователей.
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Свой первый канал на YouTube Юлия завела еще в 14 лет. По состоянию на 7 апреля на канал Julia Godunova подписано около 2 миллионов подписчиков.
Не так давно Юлия открыла в себе певческий талант.
Добавим, что парень Годуновой Влад Бумага является одним из самых популярных видеоблогеров русскоязычного сегмента видеохостинга YouTube. Номинант рейтинга Forbes "30 самых перспективных россиян до 30 лет" в категории "Новые медиа".
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Ранее "Телеграф" сообщал, что американская инста-блогер Сара Стейдж в честь своего 38-летия разместила фото в сексуальном белье.