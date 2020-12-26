Звезда "Перших ластівок" признался, что его раздражает в коллегах

24-летний украинский актер театра и кино Александр Рудницкий, который в этом году впервые стал отцом, рассказал о недостатках коллег по сериалу "Перші ластівки" на Новом канале, набирающий сейчас огромную популярность на украинском телевидении.

Александр дал интервью Маше Ефросининой в авторском проекте "Экзамен".

На вопрос о том, что молодого актера больше всего раздражает в его коллегах, Рудницкий честно признался, что фамильярность.

"Я не люблю этого очень сильно. Заискивание перед старшими. Есть такое иногда", - объяснил Александр, акцентируя внимание на молодом поколении актеров.

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Позже Ефросина поинтересовалась у Рудницкого, как обстоят дела в самой актерской среде, какие ситуации не понимает и не принимает 23-летний актер.

"Я не люблю, когда актеры между собой начинают, волей-неволей, но они уже враги, при том улыбаясь друг другу. Но, вот эта вот борьба за роль. Я это ощутил со своим другом. Я ощущал это на репетициях и не хочу этого. Оно порождает зависть, оно порождает все самое плохое, что есть у нас. Это ад", - рассказал Александр.

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