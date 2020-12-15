Звезда «Перших ластівок» обнажилась ради роли в сериале: фото

14 декабря на Новом канале стартовал второй сезон популярного сериала «Перші ластівки». Новый сезон называется «Zалежні» и расскажет абсолютно новые истории современной молодежи. Главные роли исполняют те же актеры, что и в первом сезоне. Однако они тоже кардинально сменят образы.

К примеру, актриса Тая Щурук в первом сезоне сыграла забитую, застенчивую девушку. А во втором стала вызывающей вебкам-моделью, которая раздевается перед богатыми клиентами за деньги на камеру. Розовые волосы, яркие наряды, длинные ногти – все это блогер Альбина Хаткипер, в которую перевоплотилась Тая Щурук.

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Так, как Альбина вебкам-модель, то Тае по сюжету пришлось раздеться. Как призналась Щурук, для нее подобные сцены не проблема, ведь это часть ее работы. Тем более, что полной обнаженки в кадре не будет.

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«Это важная тема - говорит Щурук. - Это не просто сняла лифчик, здесь есть смысл».

Ее героиня не просто так раздевается. Она это делает для того, чтобы почувствовать ту любовь, которой ей не хватает ее в отношениях в семье.

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