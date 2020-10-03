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Коронавирус? Не не слышали! Украинская актриса тусит по клубам в разгар пандемии

Коронавирус? Не не слышали! Украинская актриса тусит по клубам в разгар пандемии
08:13 Сегодня Телеграф
Видимо звезде сериала "Перші ластівки" Полине Носыхиной уже надоели карантинные правила и девушка решила отдохнуть в клубе.

На своей страничке в Инстаграме 19-летняя актриса опубликовала несколько stories из ночного клуба, куда отправилась со своими друзьями. 

Стоит отметить, о соблюдении социальной дистанции или ношении масок в заведении видимо не знают. Клуб "под завязку" был забит людьми, которые "в тесном кругу" танцевали.

Напомним, ранее актриса засветила идеальную фигуру в купальнике на пляже в Одессе, куда отправилась на отдых в начале сентября.

Полина Носыхина - начинающая украинская актриса и модель. Наибольшую популярность девушке принесла роль мажорки Валерии Фаркаш в украинском сериале "Перші ластівки".

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Актриса, Карантин, Полина Носыхина.

Автор:

Телеграф
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