Коронавирус? Не не слышали! Украинская актриса тусит по клубам в разгар пандемии

Видимо звезде сериала "Перші ластівки" Полине Носыхиной уже надоели карантинные правила и девушка решила отдохнуть в клубе.

На своей страничке в Инстаграме 19-летняя актриса опубликовала несколько stories из ночного клуба, куда отправилась со своими друзьями.

Стоит отметить, о соблюдении социальной дистанции или ношении масок в заведении видимо не знают. Клуб "под завязку" был забит людьми, которые "в тесном кругу" танцевали.

Напомним, ранее актриса засветила идеальную фигуру в купальнике на пляже в Одессе, куда отправилась на отдых в начале сентября.

Полина Носыхина - начинающая украинская актриса и модель. Наибольшую популярность девушке принесла роль мажорки Валерии Фаркаш в украинском сериале "Перші ластівки".