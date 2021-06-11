Судья шоу "Мастер Шеф" Лиза Глинская обручилась

Экс-судья популярного кулинарного шоу "Мастер Шеф", украинский повар-кондитер Елизавета Глинская сообщила своим подписчикам в Инстаграм радостную новость - она обручилась со своим бойфрендом во время отдыха в Доминиканской Республике.
На своей странице в соцсети кондитер поделилась яркими снимками из отпуска и показала обручальное кольцо с бриллиантом, которое ей подарил любимый.
" Как думаете, что я ответила?)" - подписала снимок с кольцом Глинская.
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А в сторис повар поделилась еще несколькими снимками со своим возлюбленным, имя которого она не называет, и его сыном.
Ранее. "Телеграф" писал, что звезда "Первых ласточек" Полина Носыхина впервые опубликовала фото своего бойфренда, которого зовут Иван.