Судья шоу "Мастер Шеф" Лиза Глинская обручилась

Экс-судья популярного кулинарного шоу "Мастер Шеф", украинский повар-кондитер Елизавета Глинская сообщила своим подписчикам в Инстаграм радостную новость - она обручилась со своим бойфрендом во время отдыха в Доминиканской Республике.

На своей странице в соцсети кондитер поделилась яркими снимками из отпуска и показала обручальное кольцо с бриллиантом, которое ей подарил любимый.

" Как думаете, что я ответила?)" - подписала снимок с кольцом Глинская.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Liza Glinskaya (@lizaglinskaya)

А в сторис повар поделилась еще несколькими снимками со своим возлюбленным, имя которого она не называет, и его сыном.

Ранее. "Телеграф" писал, что звезда "Первых ласточек" Полина Носыхина впервые опубликовала фото своего бойфренда, которого зовут Иван.