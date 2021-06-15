Умер дважды герой Союза, осуществивший прорыв в освоении космоса человечеством

Во вторник, 15 июня, в возрасте 93 лет скончался дважды герой Советского Союза - космонавт Владимир Шаталов.

О смерти легендарного летчика сообщают росСМИ.

Известно, что свой первый полет в космос Шаталов осуществил в 1969 году на корабле "Союз-4". Вскоре именно при его участии впервые в мире заработала экспериментальная космическая станция и произошла первая состыковка кораблей - переход через открытый космос летчиков Алексея Елисеева и Евгения Хрунова из корабля "Союз-5" в "Союз-4".

Космос герой Союза покорял трижды, а по 1991 год был начальником Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина.

Причина смерти героя не оглашается.

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