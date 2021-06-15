"Время лета": Бритни Спирс умилила сеть новым снимком со своим бойфрендом

Американская певица Бритни Спирс в последнее время все чаще публикует различные видеоролики с танцами и философскими картинками на своей странице в Инстаграме, но довольно давно не показывала своим подписчикам совместные снимки со своим бойфрендом Сэмом Асгари.

Поклонники артистки были очень обеспокоены этим. И вот 14 июня их опасения не подтвердились. Бритни поделилась милым совместным снимком с Сэмом, на котором певица пытается поцеловать своего возлюбленного.

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Подобными снимками, где счастливая Бритни радостно улыбается, опубликовал и Сэм на своей странице в соцсети.

"Время лета", – подписал снимок мужчина.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sam Asghari (@samasghari)

Ранее, "Телеграф" писал, что отец Бритни Спирс, Джейми заявил, что его знаменитая дочь страдает слабоумием. Это он сделал для того, чтобы ему разрешили контролировать финансы дочери.