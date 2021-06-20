Скачать
Воскресенье, 20.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
След Татарова и Ермака: что происходит с конкурсом на главу САП и почему это важно
След Татарова и Ермака: что происходит с конкурсом на главу САП и почему это важно
Все дело в деньгах: адвокат Дугарь рассказал, зачем она пришла в Офис президента (фото, видео)
Все дело в деньгах: адвокат Дугарь рассказал, зачем она пришла в Офис президента (фото, видео)
Помощник нардепа подстрелил человека в ногу и попал в драку в Харькове (видео)
Помощник нардепа подстрелил человека в ногу и попал в драку в Харькове (видео)
Командир БМП, прорвавшийся в заблокированный Мариуполь в 2014 году, награжден мечом королевы Британии (фото, видео)
Командир БМП, прорвавшийся в заблокированный Мариуполь в 2014 году, награжден мечом королевы Британии (фото, видео)

Сын рок-музыканта Александра Башлачева покончил жизнь самоубийством

Сын рок-музыканта Александра Башлачева покончил жизнь самоубийством
Обновлено 18:54 Сегодня Телеграф

В субботу, 19 июня, в Москве под окнами одного из жилых домов было обнаружено тело сына легендарного советского музыканта и поэта Александра Башлачева - Егора Башлачева

32-летний Егор Башлачев решил покончить жизнь самоубийством и выбросился из окна. Предсмертной записки он не оставил. Тело обнаружила соседка Егора. 

Егор Башлачев. 1998 год

Женщина отметила, что в этот день Егор неожиданно пришел в очень возбужденное состояние, включил громко музыку и раскидал в комнате всю мебель, а после - выбросился из окна. Отметим, что Егор Башлачев был инвалидом второй группы и длительное время страдал от психических расстройств.

Стоит отметить, что его отец - Александр Башлачев также покончил с собой – 33 года назад. 17 февраля 1988 года он выпал из окна кухни съемной квартиры и погиб на месте. 

Ранее, "Телеграф" писал, что 19 июня в возрасте 52 лет скончался латвийский писатель Вячеслав Солдатенко, известный как Слава Сэ.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 113

Все по теме:

Смерть, Альманах 2021, Егор Башлачев, Александр Башлачев.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Командир БМП, прорвавшийся в заблокированный Мариуполь в 2014 году, награжден мечом королевы Британии (фото, видео)
02 "Будем откровенны": Разумков очертил сроки получения Украиной членства в НАТО
03 Соломия Витвицкая отреагировала на критику за откровенные наряды в эфирах новостей: "Чего греха таить" (фото, видео)
04 В Одессе парочка занималась сексом прямо на улице, но их прервали полицейские (видео)
05 Пляжи непригодны для отдыха: в Крыму говорят о катастрофических последствиях наводнения (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На кону деньги и безвиз с ЕС: чем чреваты для Украины задержки с назначением главы САП
На кону деньги и безвиз с ЕС: чем чреваты для Украины задержки с назначением главы САП
На Буковине ливень размыл дороги, подтоплены десятки сел (видео)
На Буковине ливень размыл дороги, подтоплены десятки сел (видео)
Тренд 2021: в затопленном Измаиле люди купаются прямо на городских улицах (видео)
Тренд 2021: в затопленном Измаиле люди купаются прямо на городских улицах (видео)
&quot;Лучший отец, который только может быть&quot;: украинские знаменитости поделились трогательными кадрами с папами и детьми
"Лучший отец, который только может быть": украинские знаменитости поделились трогательными кадрами с папами и детьми
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь