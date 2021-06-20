Сын рок-музыканта Александра Башлачева покончил жизнь самоубийством

В субботу, 19 июня, в Москве под окнами одного из жилых домов было обнаружено тело сына легендарного советского музыканта и поэта Александра Башлачева - Егора Башлачева.

32-летний Егор Башлачев решил покончить жизнь самоубийством и выбросился из окна. Предсмертной записки он не оставил. Тело обнаружила соседка Егора.

Егор Башлачев. 1998 год

Женщина отметила, что в этот день Егор неожиданно пришел в очень возбужденное состояние, включил громко музыку и раскидал в комнате всю мебель, а после - выбросился из окна. Отметим, что Егор Башлачев был инвалидом второй группы и длительное время страдал от психических расстройств.

Стоит отметить, что его отец - Александр Башлачев также покончил с собой – 33 года назад. 17 февраля 1988 года он выпал из окна кухни съемной квартиры и погиб на месте.

Ранее, "Телеграф" писал, что 19 июня в возрасте 52 лет скончался латвийский писатель Вячеслав Солдатенко, известный как Слава Сэ.