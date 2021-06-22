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День скорби и памяти: как в Украине почтили жертв войны в 80-ю годовщину нападения Германии на СССР

День скорби и памяти: как в Украине почтили жертв войны в 80-ю годовщину нападения Германии на СССР
Обновлено 11:53 Сегодня Телеграф Фото: twitter Владимира Зеленского

День скорби и чествования памяти жертв войны в Украине является памятной датой. Отмечается ежегодно 22 июня, в день начала Великой Отечественной войны, которая унесла жизнь каждого пятого украинца. День установлен в Украине согласно Указу Президента Украины Леонида Кучмы "О Дне скорби и памяти жертв войны в Украине" от 17 ноября 2000 года № 1245/2000.

Президент Украины Владимир Зеленский в этот день возложил цветы к могиле Неизвестного солдата в Киеве. Церемония состоялась в Мемориале Вечной Славы, где похоронены воины, которые защищали Украину в годы Второй мировой. Присутствующие, среди которых также был руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, почтили память погибших минутой молчания.

"Сегодня, 22 июня, - День скорби и чествования памяти жертв войны. 80-ю годовщину начала самого кровавого периода Второй мировой. Склоняем головы в память о всех, кто воевал за наше мирное будущее, кто пережил вражескую оккупацию и концлагеря. Светлая память погибшим", - написал президент в официальном аккаунте в Twitter.

Министерство оборони Украины опубликовало в Facebook архивный кадр тех времен.

"22 июня чтим светлую память миллионов жертв Второй мировой. Пламя войны вспыхнуло в Европе двумя годами ранее, перекинулось на наши дома. Горькая судьба не обошла ни одну украинскую семью, война унесла жизни каждого пятого украинском. Вечная память погибшим", - говорится в публикации.

В Telergam-канале СБУ написали, что "каждая война оставляет после себя разбитые судьбы, города и деревни. И мы должны помнить трагедии прошлого, чтобы не допустить их в будущем. Никогда снова!".

Петр Порошенко призвал также почтить память украинцев, погибших во время Второй мировой войны.

"Бесчисленные жертвы, руины и опустошение - страшная цена, которую пришлось заплатить, в том числе и нашему народу за коварный заговор двух тоталитарных режимов Сталина и Гитлера.

Слава всем, кто мужественно сражался на всех фронтах и в подполье. Всем, кто боролся против тоталитаризма всех цветов и отдал жизнь за мир и свободу в Европе и мире. Победа стала общим достижением антигитлеровской коалиции, всего прогрессивного человечества. Но, к сожалению, окончание Второй мировой так и не сделало Украину свободной. Более того, бороться за нашу свободу и независимость мы вынуждены до сих пор.

Почти 8 лет назад враг под влиянием разрушительных имперских амбиций вновь разжег костер войны на нашей земле. И снова герои, достойные славы своих мужественных предков, с оружием в руках встали на защиту своей страны, чтобы победить. Слава защитникам Украины всех поколений и слава Украине!", - говорится в сообщении Порошенко в Facebook.

Экс-депутат "Партии Регионов", член фракции Европейская солидарность Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале:

"80 лет назад нацистская Германия напала на СССР. Началась немецко-советская война. Для Украины ее последствия были катастрофическими. Сам факт того, что фронт дважды полностью прокатился по территории Украины уже о многом говорит. Более 7 млн украинцев воевали в составе армий СССР, каждый второй из них погиб. Совокупные демографические потери Украины вследствие войны оцениваются в 8-10 миллионов человек. Центральная, Южная и Восточная Украина потеряла 30% населения, Галичина - 22%, Волынь и Полесье - 12%. Сегодня День скорби и чествования памяти жертв войны. Вечная память! P.S. На фото немецкие солдаты пересекают границу Советского Союза. Источник - УИНП", - написал украинский политик.

Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в соцсети: "Почтим сегодня светлую память жертв Второй мировой. Это оборванные жизни миллионов украинцев. Это миллионы разрушенных семей и судеб наших соотечественников. Мы выгнали врага. Но пройдет столько лет, и на нашей земле снова погибают Украинцы. Гибнут от государства-агрессора, которая чихала на все принципы и государственные границы и цинично ворвалась в наш дом. Выгоним и этого врага. Ведь сегодня мы все остро осознаем цену свободы. Почтим память Героев и нынешней войны на Востоке Украины. Вечная память!".

Почтил жертв войны в 80-ю годовщину нападения Германии на СССР также известный блогер-активист Сергей Иващенко.

"22 июня День скорби и чествования памяти жертв войны в Украине. Отмечается ежегодно 22 июня, в день начала Великой Отечественной войны, унесшей жизни каждого пятого украинца", - говорится в твите.

Напомним, что 22 июня отмечается народный праздник - Кириллов день.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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СБУ, Петр Порошенко, Владимир Зеленский, Алексей Гончаренко, Евгений Енин, День скорби и памяти, День скорби и чествования памяти жертв войны, Андрей Ермак, Сергей Иващенко.
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