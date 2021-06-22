"Будет адски весело": шеф-повар Алекс Якутов рассказал о старте нового кулинарного шоу "Адская кухня"

Выпускник и представитель итальянской кулинарной школы IFSE в Украине, шеф-повар Алекс Якутов станет главным судьей нового кулинарного реалити-шоу "Адская кухня", который выйдет осенью 2021 года на Новом канале.

На своей странице в Инстаграм Алекс сообщил о дате выхода кулинарного проекта. На экраны реалити выйдет 6 сентября 2021.

"Осталось недолго ждать, но будет по-адски весело" - написал Якутов у себя на страничке, прикрепив анонс шоу и постер.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alex Yakutov (@alex_yakutov)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alex Yakutov (@alex_yakutov)

"Адская кухня" - шоу, в котором две команды поваров – мужчины и женщины будут соревноваться в адских испытаниях и прокладывать себе дорогу в финал проекта. А победитель реалити-шоу получит денежный приз – 300 тысяч гривен и возможность поработать в ресторане адского шефа "Публицист".

Ранее, "Телеграф" писал, что повар Владимир Ярославский рассказал, как приготовить овсянку с пармезаном и лисичками.