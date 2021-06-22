"Горжусь и люблю": София Ротару поздравила своего внука Анатолия с премьерой его нового трека (видео)

27-летний внук известной эстрадной певицы Софии Ротару Анаталий Евдокименко пошел по стопам своей звездной бабушки. Только он не поет, а создает DJ сеты. Парень выступает под псевдонимом SHMN.

18 июня на фестивале "White Nights" в Киеве Анатолий представил публике свою новую композицию "Hold The Line", которая судя по реакции, очень понравилась присутствующим на фестивале.

На своей странице в Инстаграм звездная бабушка похвасталась своим подписчикам достижениями своего внука.

"Твой DJ сет собрал полную площадку! Горжусь и люблю" - написала София Михаловна, опубликовав часть выступления Анатолия.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от София Ротару / Sofia Rotaru (@sofiarotaru.official)

Отметим, что София Ротару очень любит и гордится обоими внуками, и очень любит рассказывать об их достижениях у себя на странице в соцсети. В Инстаграм-профиле народной артистки можно увидеть множество снимков ее внуков.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от София Ротару / Sofia Rotaru (@sofiarotaru.official)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от София Ротару / Sofia Rotaru (@sofiarotaru.official)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от София Ротару / Sofia Rotaru (@sofiarotaru.official)

Ранее, "Телеграф" писал, что внучка народной артистки Украины Софии Ротару София Евдокименко похвасталась идеальной фигурой.