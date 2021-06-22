"Горжусь и люблю": София Ротару поздравила своего внука Анатолия с премьерой его нового трека (видео)

27-летний внук известной эстрадной певицы Софии Ротару Анаталий Евдокименко пошел по стопам своей звездной бабушки. Только он не поет, а создает DJ сеты. Парень выступает под псевдонимом SHMN.
18 июня на фестивале "White Nights" в Киеве Анатолий представил публике свою новую композицию "Hold The Line", которая судя по реакции, очень понравилась присутствующим на фестивале.
На своей странице в Инстаграм звездная бабушка похвасталась своим подписчикам достижениями своего внука.
"Твой DJ сет собрал полную площадку! Горжусь и люблю" - написала София Михаловна, опубликовав часть выступления Анатолия.
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Отметим, что София Ротару очень любит и гордится обоими внуками, и очень любит рассказывать об их достижениях у себя на странице в соцсети. В Инстаграм-профиле народной артистки можно увидеть множество снимков ее внуков.
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Ранее, "Телеграф" писал, что внучка народной артистки Украины Софии Ротару София Евдокименко похвасталась идеальной фигурой.