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"Кива от искусства": приму-балерину Екатерину Кухар обвинили в некомпетентности

"Кива от искусства": приму-балерину Екатерину Кухар обвинили в некомпетентности
Обновлено 07:47 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Даже если Вы далеки от балета о приме-балерине Екатерине Кухар наверняка слышал каждый. Она - один из членов жури популярного танцевального шоу "Танці з зірками", да и вообще часто появляется на телевидении в разных телепрограммах. 

Однако, помимо этого, Екатерина - и. о. директора Киевского государственного хореографического училища, подконтрольного Министерству культуры и информационной политики.

Медиааналитик Назар Приходько на своей странице в Фейсбук проанализировал работу балерины в данном учебном заведении и выяснил, что она человек далекий от преподавания и даже от балета. А вот получить побольше выгоды от своей должности очень даже не против. 

Приходько отмечает, что Кухар некомпетентна в своей работе, да еще и наваривается на детях. К примеру, привлекает их к участию в различных телевизионных шоу на безвозмездной основе, что запрещено. Также проводит частные репетиции в залах училища, отправив тех, кто учится заниматься в коридоры. 

Что касается педагогического коллектива, так многие работники либо не имеют должного образования, либо же просто не появляются в стенах учебного заведения, а вот зарплату получают. 

И еще интересный факт: в Театральном университете ищут кого-то, кто бы мог написать кандидатскую для Кухар.

"Так что следует нам всем ждать появления "Кивы от искусства" - комментирует Приходько. 

В комментариях под его постом пользователи сети мягко говоря шокированы таким "расследованием" и подробностями о жизни Киевского хореографического училища. 

Ранее, "Телеграф" писал, что Екатерина Кухар в рамках авторской программы Маши Ефросининой "Экзамен", поделилась со зрителями личной трагедией - о потере своего первенца.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 586

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Балерина, Прима-балерина, Екатерина Кухар.
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