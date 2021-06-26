"Похожа на своего папу": Ченнинг Татум поделился редким фото со своей дочерью от Дженны Дуан

Американский актер, модель и продюсер, звезда фильма "Супер Майк" 41-летний Ченнинг Татум на своей странице в соцсети в основном публикует снимки о съемочной площадки или же из своей повседневной жизни, не показівая свою семью. Однако ради своей дочери актер сделал исключение.

На своей странице в Инстаграм Татум опубликовал снимок, на котором позирует вместе с 8-летней дочерью Эверли на пляже. Стоит отметить, что актер впервые показал лицо 8-летней Эверли.

"Ты мой мир и мое сердце", – трогательно подписал снимок актер.

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В комментариях подписчики актера отметили, что девочка очень похожа на своего знаменитого отца.

Напомним, что Эверли – дочь актера от брака с Дженной Деван, с которой он развелся в 2019 году после 10 лет брака.

Ранее, "Телеграф" писал, что Ченнинг Татум посвятил дочери книгу. Во время карантина актер освоил новую для себя профессию и создал детскую сказку "Единственная и неповторимая Спаркелла".