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Беременная модель Алеся Кафельникова появилась с животиком в новой фотосессии

Беременная модель Алеся Кафельникова появилась с животиком в новой фотосессии
Обновлено 18:06 Сегодня Телеграф Фото: instagram Alesya Kaf

Известная 22-летняя модель Алеся Кафельникова в пятницу, 25 июня, объявила в соцсети, что уже несколько месяцев находится в положении.

Кадры с фотосессии с заметно округлившимся животиком девушка опубликовала в Инстаграме.

"Мало кто знает, но я всегда мечтала быть молодой мамой и лет с 18 меня не покидала эта мысль, а встретив своего мужа, я сразу же не раздумывая ему это сказала "от таких как ты - нужно срочно рожать"", - написала Кафельникова в посте.

Добавим, что модель уже как месяц находится в браке с 35-летним российским бизнесменом Георгием Петришиным.

 
 
 
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На фото - Алеся Кафельникова и Георгий Петришин

Недавно Кафельникова разместила кадры из новой фотосъемки, сделанной на iPhone.

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"Аж самой захотелось забеременеть...", "Такая красивая", "Самая красивая девушка в мире", "Волшебная", - написали подписчики Алеси в комментариях к новым "беременным" фото.

 
 
 
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О Кафельниковой начали писать в прессе еще в 2001 году, когда разводились ее родители - Евгений Кафельников и Мария Тишкова.

 
 
 
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Девушка имеет скандальную репутацию. В 18-летнем возрасте Алеся попала в реанимацию из-за наркотиков. "Я попал в "ад"! Дальнейшая жизнь начинает терять смысл", - написал тогда отец Алеси в Twitter. Сейчас Кафельникова является успешной моделью международного уровня.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Беременность, Георгий Петришин, Алеся Кафельникова.
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