Женатый министр с тремя детьми попал в скандал из-за любовницы, но уволился из-за нарушения социальной дистанции

Министрам чувство влюбленности в молоденьких помощниц не чуждо, даже если дома ждет жена. Одним из таких "любвеобильных" стал министр здравоохранения Британии Мэтт Хэнкок. Политик изменил своей супруге со своей помощницей.

Об этом сообщает издание The Sun.

Таблоид опубликовал видео с камер видеонаблюдения, на которых было видно, как политик целуется со своей сотрудницей в лондонском офисе Министерства здравоохранения в рабочее время. Стоит отметить, что большинство работников департамента сообщили, что давно знали о близких отношениях между начальником и его помощницей.

Министр здравоохранения уже успел принести публичные извинения и решил уйти в отставку. Однако причиной своего ухода назвал не скандал с любовницей, а нарушения правил социального дистанцирования.

"Я согласен с тем, что я нарушил правила социального дистанцирования. Я подвел людей, и мне очень жаль. Те из нас, кто устанавливают эти правила, обязаны им следовать. Вот почему я решил уйти в отставку" - сказал Хэнкок.

Ранее, "Телеграф" писал, что британский актер Генри Кавилл тоже попал в скандал из-за своей возлюбленной. Однако не в любовный, расистский. Актер может потерять роль в сериале "Ведьмак".