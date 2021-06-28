"Не стройте иллюзии!": Снежана Бабкина рассказала, как гарантировать счастливое будущее

В марте 2021 года супруга украинского певца Сергея Бабкина Снежана шокировала откровенным заявлением, что музыкант изменял ей в начале их брака, и более того с более чем сотней женщин.

Снежану естественно засыпали ее подписчики в Инстаграме вопросами о том, почему она простила Сергея и не боится ли повторений.

"Не стройте иллюзии! Не живите завтрашним днём! Этих гарантий нет!" - отвечает Бабкина.

Для себя Снежана решила, что чем счастливее она будет сейчас, тем счастливее будет и в дальнейшем будущем. Она отмечает, что гарантий никаких нет, так же как и на все в этой жизни. Бабкина советует научиться отпускать все ненужное и замечать все прекрасное.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от СНЕЖАНА БАБКИНА•БЛОГ о ЛЮБВИ (@snezhana_babkina)

Ранее, "Телеграф" писал, что в интервью Кате Осадчей для программы "Світське життя" Сергей Бабкин подтвердил, что изменял жене, отметив, что делал это с проститутками.