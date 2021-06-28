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"Не стройте иллюзии!": Снежана Бабкина рассказала, как гарантировать счастливое будущее

"Не стройте иллюзии!": Снежана Бабкина рассказала, как гарантировать счастливое будущее
Обновлено 22:16 Сегодня Телеграф Фото: instagram

В марте 2021 года супруга украинского певца Сергея Бабкина Снежана шокировала откровенным заявлением, что музыкант изменял ей в начале их брака, и более того с более чем сотней женщин. 

Снежану естественно засыпали ее подписчики в Инстаграме вопросами о том, почему она простила Сергея и не боится ли повторений. 

"Не стройте иллюзии! Не живите завтрашним днём! Этих гарантий нет!" - отвечает Бабкина. 

Для себя Снежана решила, что чем счастливее она будет сейчас, тем счастливее будет и в дальнейшем будущем. Она отмечает, что гарантий никаких нет, так же как и на все в этой жизни. Бабкина советует научиться отпускать все ненужное и замечать все прекрасное.

 
 
 
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Публикация от СНЕЖАНА БАБКИНА•БЛОГ о ЛЮБВИ (@snezhana_babkina)

Ранее, "Телеграф" писал, что в интервью Кате Осадчей для программы "Світське життя" Сергей Бабкин подтвердил, что изменял жене, отметив, что делал это с проститутками.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Измены, Сергей Бабкин, Снежана Ббкина.
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