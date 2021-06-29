Бывший супруг Меган Маркл подвергся критике за пиар на новости о будущем пополнении в семьи

Бывший муж герцогини Сассекской Меган Маркл, 44-летний режиссер Тревор Энгельсон решил пойти по стопам своей экс-возлюбленной. На своей странице в Инстаграм Энгельсон сообщил, что его новая супруга Трейси Курланд беременна второй раз.

"Эта детская тема хорошо идет… Мы сделали это снова. Ждите этой осенью" - написал мужчина у себя в соцсети.

Отметим, что вместо поздравлений, в комментариях под постом Энгельсона, пользователи обвинили режиссера в излишнем пиаре. В сети отметили, что его поведение ничем не лучше того, как ведет себя его бывшая жена.

Напомним, что Тревор Энгельсон и Меган Маркл были женаты с 2011 по 2013 год. Меган и Тревор расстались не очень красиво, и сейчас не поддерживают никаких отношений.

Ранее, "Телеграф" писал, что Netflix может разорвать контракт с принцем Гарри и Меган Маркл из-за того, что в последнее время пара слишком часто появляется на страницах СМИ, и не всегда в хорошем свете.