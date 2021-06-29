"Их стало слишком много": Netflix может отказаться от услуг принца Гарри и Меган Маркл

В августе 2020 года принц Гарри и Меган Маркл подписали многолетний контракт с сервисом Netflix. Герцоги Сассекские будут создавать и выпускать документальные фильмы, сериалы, художественные картины, шоу и детские программы. Одним из первых работ пары станет сериал, что расскажет об "Играх непокоренных", основателем которых является принц Гарри.

Однако их контракт со стриминговым сервисом находится под угрозой. После выхода их интервью с Опрой Уинфри и выхода шоу "Тот я, которого вы не видите", герцогов Сассекских стало слишком много. Вроде как это наоборот хорошо, но не в этом случае.

Журналист New York Post Моррен Каллахен считает, что Меган и Гарри уже всем надоели. Помимо этого контент пары на Spotify тоже не особо востребован.

"Меган и Гарри — всюду. Их стало слишком много. Они всем надоели" - заявил журналист.

Ранее, "Телеграф" писал, что принц Чарльз серьезно обиделся сына. Он даже планирует сократить очередь на трон, чтобы дети Гарри и Меган не смогли взойти на престол.