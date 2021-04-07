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Принц Гарри выступит исполнительным продюсером одного из сериалов Netflix

Принц Гарри выступит исполнительным продюсером одного из сериалов Netflix
Обновлено 13:40 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Еще в начале сентября 2020 года стало известно, что Меган Маркл и принц Гарри объявили о сделке с компанией Netflix. По контракту пара обязана заниматься производством документальных фильмов, сериалов, а также детских программ. 

Тогда еще в СМИ появилась информация, что королевская семья может помешать Гарри и Меган, но после их отказа от королевских полномочий они могут заниматься подобным.

6 апреля на странице Netflix в Твиттере стримминговый сервис объявил, что Гарри и Меган создадут сериал для платформы, что расскажет об известных на весь мир "Играх непокоренных", основателем, патроном чемпионом которых является принц.

"Вполне уместно, что первый сериал Archewell Netflix осветит и отметит выдающихся спортсменов соревнования" - говорится в сообщении. 

Сериал для Netflix экранизирует компания Гарри и Меган Archewell Productions, а режиссером стал Орландо фон Айнзидель, сам же принц Гарри выступит в проекте исполнительным продюсером.

Стоит отметить, что вероятнее всего в сериале появится и Гарри, так как он неотъемлемая часть Игр непокоренных. 

Ранее, "Телеграф" писал, что принц Гарри очень оскорблен на королевскую семью за их отношение к своей супруге. Он требует от своих родственников извинений в свой и Меган адрес.  

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 100

Все по теме:

Кино, Сериал, Принц Гарри, Netflix, Меган Маркл.
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