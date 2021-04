Принц Гарри выступит исполнительным продюсером одного из сериалов Netflix

Еще в начале сентября 2020 года стало известно, что Меган Маркл и принц Гарри объявили о сделке с компанией Netflix. По контракту пара обязана заниматься производством документальных фильмов, сериалов, а также детских программ.

Тогда еще в СМИ появилась информация, что королевская семья может помешать Гарри и Меган, но после их отказа от королевских полномочий они могут заниматься подобным.

6 апреля на странице Netflix в Твиттере стримминговый сервис объявил, что Гарри и Меган создадут сериал для платформы, что расскажет об известных на весь мир "Играх непокоренных", основателем, патроном чемпионом которых является принц.

"Вполне уместно, что первый сериал Archewell Netflix осветит и отметит выдающихся спортсменов соревнования" - говорится в сообщении.

Prince Harry has been a champion of the Invictus Games since its inception so it’s fitting that Archewell’s first Netflix series will spotlight and celebrate the competition’s amazing athletes.

Heart of Invictus will follow the competitors as they prepare for 2022’s games. pic.twitter.com/yM7t2qdBsw

— Netflix (@netflix) April 6, 2021