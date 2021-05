"Это так жалко и трусливо": откровения принца Гарри вызвали волну критики в сети

21 мая вышел в эфир первый эпизод шоу Опры Уинфри и принца Гарри о психическом здоровье "Тот я, которого ты не видишь", в котором герцог стал первым героем и рассказал о своих зависимостях и психических проблемах.

Посмотрев это шоу, известный британский телеведущий Пирс Морган обрушился с критикой на внука королевы.

На своей странице в Твиттер ведущий отметил, что принц Гарри начал очень часто пользоваться ролью жертвы, рассказывая, как трудно ему жилось в королевской семье.

"Постоянно оскорблять свою семью, зная, что они не могут ответить, - это так жалко и трусливо. Гарри - заткнись" - написал Морган.

Многие пользователи сети начали обвинять телеведущего в ответ, призывая его проявить понимание и сочувствие к принцу. Однако Пирс отрицает это, отмечая, что Гарри поступает очень неуважительно, постоянно обвиняя свою семью на публике, зарабатывая на этом.

Oh FFS. Is there no end to Prince Privacy's victimhood tour? Constantly abusing his family, knowing they can't respond, is so pathetic & cowardly. Man up, Harry - and shut up. https://t.co/0k8JfNPJ2W

What 'empathy' is Harry showing his family as he constantly trashes them in public? It's grotesquely unfair (they can't answer back) outrageously hypocritical, and he's making millions from doing it. THAT'S appalling. https://t.co/0fV3SApwlc

— Piers Morgan (@piersmorgan) May 21, 2021