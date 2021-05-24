Скачать
Понедельник, 24.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Минск докатился до угроз гражданским самолётам: на что ещё может пойти Лукашенко?
Минск докатился до угроз гражданским самолётам: на что ещё может пойти Лукашенко?
Создатель украинских беспилотников Spaitech Павел Грозов: "Когда началась война, то оказалось, что в армии вообще нет дронов"
Создатель украинских беспилотников Spaitech Павел Грозов: "Когда началась война, то оказалось, что в армии вообще нет дронов"
Главные события недели: отставки министров, пресс-конференция Зеленского, перемирие между Израилем и ХАМАС
Главные события недели: отставки министров, пресс-конференция Зеленского, перемирие между Израилем и ХАМАС
Олег Скрипка: Украина попусту тратит культурный потенциал, выкладываясь на "Евровидении"
Олег Скрипка: Украина попусту тратит культурный потенциал, выкладываясь на "Евровидении"

"Это так жалко и трусливо": откровения принца Гарри вызвали волну критики в сети

"Это так жалко и трусливо": откровения принца Гарри вызвали волну критики в сети
Обновлено 08:06 Сегодня Телеграф Фото: twitter

21 мая вышел в эфир первый эпизод шоу Опры Уинфри и принца Гарри о психическом здоровье "Тот я, которого ты не видишь", в котором герцог стал первым героем и рассказал о своих зависимостях и психических проблемах. 

Посмотрев это шоу, известный британский телеведущий Пирс Морган обрушился с критикой на внука королевы. 

На своей странице в Твиттер ведущий отметил, что принц Гарри начал очень часто пользоваться ролью жертвы, рассказывая, как трудно ему жилось в королевской семье. 

"Постоянно оскорблять свою семью, зная, что они не могут ответить, - это так жалко и трусливо. Гарри - заткнись" - написал Морган.

Многие пользователи сети начали обвинять телеведущего в ответ, призывая его проявить понимание и сочувствие к принцу. Однако Пирс отрицает это, отмечая, что Гарри поступает очень неуважительно, постоянно обвиняя свою семью на публике, зарабатывая на этом. 

Ранее, "Телеграф" писал, что принц Уильям присоединился к числу вакцинированных. Герцог Кембриджский получил первую дозу вакцины от коронавируса. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 95

Все по теме:

Принц Гарри, Королевская семья, Пирс Морган.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Люди возвращаются на выжженную пустошь: фото и видео, что осталось после извержения вулкана в ДР Конго
02 Футболист Бахрейна забил издевательский гол Украине (видео)
03 Кабина катилась, выбрасывая тела: число жертв на канатной дороге в Италии выросло
04 Новое обострение? Стало известно о стрельбе и взрывах в районе ДАПа на Донбассе (фото)
05 За жизнь одного из малышей еще борются: число жертв падения с канатной дороги в Италии снова выросло
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
ЧП с самолетом Ryanair в Беларуси: инженер-конструктор указал на шокирующую деталь
ЧП с самолетом Ryanair в Беларуси: инженер-конструктор указал на шокирующую деталь
Итоги дня 23 мая: скандальная посадка Ryanair в Минске и финал &quot;Евровидения 2021&quot;
Итоги дня 23 мая: скандальная посадка Ryanair в Минске и финал "Евровидения 2021"
&quot;Когда воздушный шар несло через кладбище, корзиной сбило 26 памятников&quot; – подробности ЧП на Хмельнитчине
"Когда воздушный шар несло через кладбище, корзиной сбило 26 памятников" – подробности ЧП на Хмельнитчине
Какой праздник 24 мая: народные приметы и запреты
Какой праздник 24 мая: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь