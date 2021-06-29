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Умер молодой актер сериала "Полицейский с Рублевки"

Умер молодой актер сериала "Полицейский с Рублевки"
Обновлено 21:53 Сегодня Телеграф

Российский актер Ростислав Гулбис умер в 32 года. 

По данным, телеграм-канала Mash, он находился в Костроме и должен был принять участие в мероприятии, связанным с сериалом "Полицейский с Рублевки". 

Гулбис был госпитализирован 28 июня в первую городскую больницу. Его девушка сообщила, что у него панкреатит (воспаление поджелудочной железы). 

Информацию о смерти актера подтвердила его директор Екатерина Гольцман. По ее словам, Гулбис умер от почечной недостаточности и отёка легких.

На счету актера роли в сериалах "Глухарь", "Солдаты", "Чернобыль: зона отчуждения" и "Полицейский с Рублевки", кроме них он снимался в фильмах "Овощ", "Кома", "Проклятый чиновник" и "После Чернобыля". 

Также он был актером в Театре им. Рубена Симонова в Москве. 

Как сообщалось ранее, российская певица МакSим (Марина Абросимова) попала в больницу с пневмонией. По данным ее представителя, состояние певицы крайне тяжелое.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Россия, Умер, Ростислав Гулбис.
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