Умер молодой актер сериала "Полицейский с Рублевки"

Российский актер Ростислав Гулбис умер в 32 года.

По данным, телеграм-канала Mash, он находился в Костроме и должен был принять участие в мероприятии, связанным с сериалом "Полицейский с Рублевки".

Гулбис был госпитализирован 28 июня в первую городскую больницу. Его девушка сообщила, что у него панкреатит (воспаление поджелудочной железы).

Информацию о смерти актера подтвердила его директор Екатерина Гольцман. По ее словам, Гулбис умер от почечной недостаточности и отёка легких.

На счету актера роли в сериалах "Глухарь", "Солдаты", "Чернобыль: зона отчуждения" и "Полицейский с Рублевки", кроме них он снимался в фильмах "Овощ", "Кома", "Проклятый чиновник" и "После Чернобыля".

Также он был актером в Театре им. Рубена Симонова в Москве.

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