Звезда сериала "Отель Элеон" впервые стала мамой

Популярная российская актриса, звезда сериала "Отель Элеон" 29-летняя Диана Пожарская впервые стала мамой. Девушка родила сына своему возлюбленному, 30-летнему актеру Ивану Янковскому.

Радостной новостью пара поделилась у себя на страницах в Инстаграм, опубликовав первые кадры с новорожденным сыном. На одном из фото Диана и Иван предстали целующимися на камеру, а на втором - новоиспеченный отец держит сына на руках и с нежностью на него смотрит.

Стоит отметить, что лицо малыша пара решила пока не показывать, прикрыв его на фото смайликом.

"Спасибо, что выбрал именно нас. Будь самым счастливым в мире", — написала у себя на странице Пожарская.

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Актриса добавила, что роды состоялись 26 июня, и мальчика назвали Олегом, в честь дедушки Ивана — советского актера Олега Янковского, которого не стало в 2009 году.

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О романе 29-летней Дианы Пожарской и 30-летнего Ивана Янковского начали говорить еще в 2020 году, однако пара никак не комментировала эти слухи. Лишь в марте 2021 года актриса опубликовала несколько совместных снимков, которыми и подтвердила свои отношения с Янковским.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Диана Пожарская (@dianapozharskaya)

Ранее, "Телеграф" писал, что звезда фильма "Чудо-женщина", актриса Галь Гадот стала многодетной мамой. В семье знаменитости появилась еще одна девочка.