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Звезда сериала "Отель Элеон" впервые стала мамой

Звезда сериала "Отель Элеон" впервые стала мамой
Обновлено 07:31 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Популярная российская актриса, звезда сериала "Отель Элеон" 29-летняя Диана Пожарская впервые стала мамой. Девушка родила сына своему возлюбленному, 30-летнему актеру Ивану Янковскому.

Радостной новостью пара поделилась у себя на страницах в Инстаграм, опубликовав первые кадры с новорожденным сыном. На одном из фото Диана и Иван предстали целующимися на камеру,  а на втором - новоиспеченный отец держит сына на руках и с нежностью на него смотрит.

Стоит отметить, что лицо малыша пара решила пока не показывать, прикрыв его на фото смайликом.

"Спасибо, что выбрал именно нас. Будь самым счастливым в мире", — написала у себя на странице Пожарская. 

 
 
 
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Публикация от Диана Пожарская (@dianapozharskaya)

Актриса добавила, что роды состоялись 26 июня, и мальчика назвали Олегом, в честь дедушки Ивана — советского актера Олега Янковского, которого не стало в 2009 году. 

 
 
 
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Публикация от Ivan Yankovskiy (@ivanfilippovich)

О романе 29-летней Дианы Пожарской и 30-летнего Ивана Янковского начали говорить еще в 2020 году, однако пара никак не комментировала эти слухи. Лишь в марте 2021 года актриса опубликовала несколько совместных снимков, которыми и подтвердила свои отношения с Янковским.

 
 
 
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Публикация от Диана Пожарская (@dianapozharskaya)

Ранее, "Телеграф" писал, что звезда фильма "Чудо-женщина", актриса Галь Гадот стала многодетной мамой. В семье знаменитости появилась еще одна девочка.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 221

Все по теме:

Беременность, Актриса, Отель Элеон, Диана Пожарская.
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