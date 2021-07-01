Скачать
Четверг, 01.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Платные дороги по-украински: 20-летний путь к качеству или очередному "схематозу"?
Платные дороги по-украински: 20-летний путь к качеству или очередному "схематозу"?
Сразу десять топ-чиновников НБУ ушли в отставку: названа причина
Сразу десять топ-чиновников НБУ ушли в отставку: названа причина
"Крым - это Украина, не Россия": военные НАТО не намерены уходить из Черного моря
"Крым - это Украина, не Россия": военные НАТО не намерены уходить из Черного моря
Еще более полсотни украинцев умерли от коронавируса за сутки: свежая сводка на 1 июля
Еще более полсотни украинцев умерли от коронавируса за сутки: свежая сводка на 1 июля

"Очень тяжелая потеря": в Киеве скончался основатель музыкального комьюнити FUSION

"Очень тяжелая потеря": в Киеве скончался основатель музыкального комьюнити FUSION
Обновлено 11:18 Сегодня Телеграф Фото: instagram

30 июля не стало известного украинского музыканта, основателя музыкального комьюнити FUSION Александра Пинчука. Артист скоропостижно скончался в Киеве. Причина смерти Пинчука неизвестна. 

Печальную новость сообщило комьюнити FUSION на своей странице в Инстаграм. 

"Для каждого из нас это очень тяжелая потеря. Выражаем искренние соболезнования каждому, кто его знал", - говорится в сообщении. 

Коллеги Александра отметили, что именно он создал комьюнити FUSION, объединив их в одну команду. "Именно благодаря ему мы существуем" - отмечают в сообществе. 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от FUSION (@fusionjams)

Ранее, "Телеграф" писал, что в Москве покончил с собой сын легендарного рок-музыканта Александра Башлачева Егор. Парень выбросился из окна, не оставив предсмертной записки. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 67

Все по теме:

Смерть, Fusion, Альманах-2021, Александр Пинчук.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Не признавайте дальше": Путин выдал очередной "перл" по Крыму
02 Обвалившиеся фасады и рухнувшие деревья: очередная буря пронеслась по Львову (фото, видео)
03 Все уже договорено: как Рада собирается расширять полномочия Зеленского и контролировать олигархов
04 "Украина приехала на Евро не продавать себя, а бороться за победу", - журналист
05 В Киеве маршрутка с пассажирами на полном ходе врезалась в бетонный столб (фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Спокойный и тихий июль – рай для хайпа на пустом месте: названы главные риски нового месяца
Спокойный и тихий июль – рай для хайпа на пустом месте: названы главные риски нового месяца
После стремительного обвала доллар подорожал: курс валют в Украине на 1 июля
После стремительного обвала доллар подорожал: курс валют в Украине на 1 июля
Рынок земли, рост пенсий и соцвыплат, деньги вместо бэби-боксов: что ждет украинцев с 1 июля
Рынок земли, рост пенсий и соцвыплат, деньги вместо бэби-боксов: что ждет украинцев с 1 июля
Популярный тайский курорт открылся для украинцев: сколько стоит там отдохнуть
Популярный тайский курорт открылся для украинцев: сколько стоит там отдохнуть
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь