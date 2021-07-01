"Очень тяжелая потеря": в Киеве скончался основатель музыкального комьюнити FUSION

30 июля не стало известного украинского музыканта, основателя музыкального комьюнити FUSION Александра Пинчука. Артист скоропостижно скончался в Киеве. Причина смерти Пинчука неизвестна.

Печальную новость сообщило комьюнити FUSION на своей странице в Инстаграм.

"Для каждого из нас это очень тяжелая потеря. Выражаем искренние соболезнования каждому, кто его знал", - говорится в сообщении.

Коллеги Александра отметили, что именно он создал комьюнити FUSION, объединив их в одну команду. "Именно благодаря ему мы существуем" - отмечают в сообществе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от FUSION (@fusionjams)

Ранее, "Телеграф" писал, что в Москве покончил с собой сын легендарного рок-музыканта Александра Башлачева Егор. Парень выбросился из окна, не оставив предсмертной записки.