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Четверг, 01.07.2021
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Известную актрису посадили в тюрьму из-за секс-культа: как так получилось

Известную актрису посадили в тюрьму из-за секс-культа: как так получилось
Обновлено 12:14 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Звезда сериала "Тайны Смоллвиля", американская актриса Эллисон Мэк проведет ближайшие три года в местах лишения свободы. 38-летнюю Мэк приговорили к трем годам тюремного заключения за участие в секс-секте Nxivm.  Актриса начнет отбывать срок 29 сентября.

Также ей назначили штраф в размере 20 тысяч долларов. 

Эллисон Мэк признала свою вину и попросила прощения у потерпевших перед вынесением приговора. Она отметила, что ей очень жаль, что она занималась этим, и подвергала женщин этим гнусным и эмоционально оскорбительным планам извращенного человека.

Секта Nxivm, предводителем которой был Кит Раньер, была создана в конце 1990-х годов и работала под видом курсов личностного роста.  Раньер заманивал женщин вступать в организацию, а после принуждал вступать в интимные отношения и использовал их рабский труд. Эллисон Мэк якобы была правой рукой Реньера и занималась вербовкой "участниц". 

Сначала актрисе грозил срок намного больше: как минимум на 15 лет. Однако за активное сотрудничество Мэк удалось уменьшить срок наказания. 

Эллисон Кристин Мэк - американская актриса, наиболее известная по роли Хлои Салливан в телесериале "Тайны Смолвиля". Также актрису можно увидеть в таких фильмах, как "Мой самый невероятный год", "Частный случай", "Вряд ли это ангел", и "Дорогая, мы себя уменьшили".

Ранее, "Телеграф" писал, что голливудский актер Шайя Лабаф может избежать тюремного заключения за нанесение травм и кражу.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 237

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Тюрьма, Актриса, Секта, Эллисон Мэк, Nxivm.
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