"Всегда был счастлив, когда его спрашивали о Меган": супруга принца Гарри потеряла родного дядю

У супруги принца Гарри Меган Маркл в семье случилось горе - скончался ее родной дядя, брат ее отца, Майк Маркл. Мужчине было 82 года и на протяжении многих лет работал дипломатом.

Издание The Sun сообщает, что Майк Маркл длительное время боролся с болезнью Паркинсона.

"Он всегда был счастлив, когда его спрашивали о Меган, но всякий раз, когда он разговаривал с кем-нибудь, он в основном хотел поговорить о своей покойной жене - он так ее любил" - говорится в сообщении.

Брат отца Меган Маркл очень гордился своей племянницей и всегда поддерживал ее. Благодаря своему дяде, 20-летняя Меган получила работу младшим пресс-аташе в американском посольстве в Аргентине.

Единственное, что не одобрял Майк Маркл, так это ее негативное отношения к отцу, его брату. Также мужчина был расстроен из-за того, что племянница не пригласила его на королевскую свадьбу, однако он все равно вряд ли смог бы прилететь, ведь был уже недостаточно здоров, чтобы путешествовать.

Ранее, "Телеграф" писал, что бывший муж Меган Маркл Тревор Энгельсон подвергся критике за излишний пиар на новости о будущем пополнении в семьи.