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Анджелину Джоли заметили на свидании с канадским певцом

Анджелину Джоли заметили на свидании с канадским певцом
16:20 Сегодня Телеграф

Известная 46-летняя голливудская актриса Анджелина Джоли встретилась в ресторане за ужином с 32-летним канадским рэпером The Weeknd (Абель Тесфай). 

Page Six сообщает, что звёзды провели вечер в одном из самых популярных заведений Лос-Анджелеса, итальянском ресторане Джорджио Бальди. Эта новость сразу же повлекла слухи о возможных отношениях актрисы и певца.

Стало известно, что знаменитости провели несколько часов в ресторане, а потом покинули заведение по отдельности, чтобы не привлекать к себе ещё больше внимания.

Анджелина была одета в черное шёлковое платье и бежевый тренч, а также закрыла лицо черной маской. Абель Тесфай приехал в джинсовом костюме, черной футболке и такого же цвета ботинках.

СМИ предполагают, что знаменитости встречались для обсуждения деловых вопросов, поскольку известно, что певец надеется продолжить свою карьеру в Голливуде.

"Они явно не пытались скрыть свой ужин. Абель определенно сосредоточен на том, чтобы попасть в кинобизнес. У него новый сериал HBO, в котором он снимается", – рассказал изданию источник из окружения музыканта.

Также известно, что Тесфай собираеться стать соавтором сценария и исполнит главную роль в новом сериале НВО "Идол", над которым работают Реза Фахим и создатель "Эйфории" Сэм Левинсон. 

В прошлом году Абель Тесфай уже сыграл запоминающуюся роль в "Неограненных драгоценных камнях" Адама Сэндлера и был соавтором эпизода "Американский папа". 

Что касается личной жизни певца, то в 2015 году он встречался с Беллой Хадид. В 2016 году пара распалась и рэпер 10 месяцев был в  романе с Селеной Гомес. После очередного расставания он вернулся к супермодели, но уже в 2019 году отношения Хадид и Тесфая окончательно закончились. 

Также "Телеграф" уже неоднократно писал об Анджелине Джоли и том, как она объяснила развод с Брэдом Питтом

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Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
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Все по теме:

Новый роман, Канадский рэпер, Актриса Анджелина Джоли, Свидание актрисы и певца.
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