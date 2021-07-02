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"Захотелось любви и семьи": в России порноактриса внезапно выбросилась из окна

"Захотелось любви и семьи": в России порноактриса внезапно выбросилась из окна
Обновлено 14:17 Сегодня Телеграф

Порноактриса Кристина Лисина, известная под псевдонимом Kris the Foxx, свела счеты с жизнью. Девушка выбросилась из окна 22-го этажа в Питере и скончалась в результате полученных травм от падения с высоты.

Так, как никаких предпосылок к самоубийству у Кристины не было, то делом занимаются представители правоохранительных органов. Однако они убеждены, что девушка сама решила расстаться с жизнью.

О смерти девушки сообщил ее молодой человек. Он сообщил, что Кристина скончалась 29 июня. Также, он попросил подписчиков помочь с организацией похорон, так как денег на это нет.

Кристина Лисина жила в Санкт-Петербурге, куда переехала с Красноярского края. В Питере девушка занялась "актерской" деятельностью и начала сниматься в порнофильмах. Недавно даже купила квартиру, но видимо, что-то не сложилось, что Кристина решила попрощаться с жизнью. 

Также, стоит отметить, что незадолго до своего прыжка, Лисина в разговорах с подругами жаловалась на одиночество и говорила, что хочет любви и завести семью.

Ранее, "Телеграф" писал, что в Москве также покончил с собой и сын легендарного рок-музыканта Александра Башлачева - Егор. Парень выбросился из окна.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 197

Все по теме:

Самоубийство, Смерть, Порноактриса, Кристина Лисина, Kris the foxx.
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