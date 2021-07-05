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"Безбожник" Илон Маск разозлил американцев: что произошло

"Безбожник" Илон Маск разозлил американцев: что произошло
Обновлено 08:48 Сегодня Телеграф Фото: twitter Elon Musk

Илон Маск является самым известным инженером в мире. Он - американский предприниматель, миллиардер, создавший в 2002 году одну из самых успешных компаний по производству космической техники SpaceX, а также главный идейный вдохновитель компании Tesla, которая создает электромобили для всех жителей планеты. Он дает рабочие места тысячам людей и выплачивает немалые налоги правительству США, а вот тому, что Маск является атеистом, простить не могут.

На Илона ополчились в Twitter, и все из-за того, что он поздравил американцев с Днем независимости США 4 июля, вписав название известной патриотической песни God Bless America ("Боже, благослови Америку"), но без первого слова.

"Благослови Америку. Поздравляю всех с 4 июля!", - твитнул миллиардер, также прикрепив свое юношеское фото.

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Мужчину упрекнули в безбожничестве.

 

"Без Бога мы были бы ничем. У вас не будет даже легких, которое поддерживает вас в живых. Если воля Бога - благословить Америку, прекрасно! Если нет, пусть будет так. Бог не джинн и не благословит народ, который насмехается и проклинает Его и его волю."

Ранее "Телеграф" писал о знаменитостях, которые не верят в Бога.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 315

Все по теме:

США, Религия, Атеизм, День независимости США, Илон Маск.
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