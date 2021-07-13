Ольга Куриленко рассказала о своих отношениях с Харви Вайнштейном: "Я была предельно осторожна"

Американский продюсер Харви Вайнштейн уже стал неким "символом" харассмента и не только в Голливуде, но и по всему миру. От его действий страдало большое количество актрис, как от его приставаний, так и за отказ от близости с ним.

Известная актриса и модель, одна из девушек Бонда Ольга Куриленко дала интервью британскому журналу Country & Town House, в котором рассказала и о своем опыте общения с похотливым продюсером. Харви Вайнштейн пытался приставать к Ольге, но артистке удалось дать ему отпор.

"Да, кое-что он пытался сделать, но я была предельно осторожна. Мы обменялись несколькими фразами, я твердо сказала ему нет" - признается Куриленко.

А что касается "мести" Вайнштейна, то Ольга ее не боялась, ведь в мире существует еще множество разных продюсеров, с которыми можно поработать.

Ольга Куриленко— голливудская актриса и модель украинского происхождения. Актриса получила наибольшую популярность после роли в одном из фильмов о Джеймсе Бонде, сыграв девушку главного героя, которым был Дэниел Крэйг.

Напомним, что продюсера Харви Вайнштейна признали виновным в сексуальных домогательствах в отношении двух женщин и приговорили его к тюремному заключению на 23 года.