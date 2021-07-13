Наталья Могилевская поделилась своим секретом, как оставаться энергичным на протяжении дня: "Главное без "накручивания"

Известная певица, Народная артистка Украины Наталья Могилевская, которая ранее выиграла спор у Аниты Луценко и похудела, как никто знает, как важно оставаться энергичной и заряженной даже в самый насыщенный день, особенно съемочный.

На своей странице в Инстаграме исполнительница поделилась с подписчиками своими секретами, как ей удается чувствовать себя заряженной и быть в тонусе.

Топ-5 секретов от Натальи Могилевской:

1. Планирование. Разработка графика на день способствует достижению целей.

2. Питание, рацион. Для обеспечения хорошего самочувствия и энергии на весь день важно придерживаться рациона питания и питьевого режима.

3. Сон. Здоровый сон является важной составляющей.

4. Команда. Самая лучшая и сильная поддержка в работе — это команда людей, которая тебя окружает.

5. Позитивное настроение, вера в себя и финальный результат.

"Главное не вгонять себя в cостояние "накручивания". Любую проблему можно решить!" - добавила артистка.

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Ранее, "Телеграф" писал, что Наталья Могилевская поделилась своими тремя правилами правильного питания.