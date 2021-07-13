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Наталья Могилевская поделилась своим секретом, как оставаться энергичным на протяжении дня: "Главное без "накручивания"

Наталья Могилевская поделилась своим секретом, как оставаться энергичным на протяжении дня: "Главное без "накручивания"
Обновлено 17:21 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Известная певица, Народная артистка Украины Наталья Могилевская, которая ранее выиграла спор у Аниты Луценко и похудела, как никто знает, как важно оставаться энергичной и заряженной даже в самый насыщенный день, особенно съемочный. 

На своей странице в Инстаграме исполнительница поделилась с подписчиками своими секретами, как ей удается чувствовать себя заряженной и быть в тонусе.

Топ-5 секретов от Натальи Могилевской:

1. Планирование. Разработка графика на день способствует достижению целей. 
2. Питание, рацион. Для обеспечения хорошего самочувствия и энергии на весь день важно придерживаться рациона питания и питьевого режима.
3. Сон. Здоровый сон является важной составляющей. 
4. Команда. Самая лучшая и сильная поддержка в работе — это команда людей, которая тебя окружает. 
5. Позитивное настроение, вера в себя и финальный результат.

"Главное не вгонять себя в cостояние "накручивания". Любую проблему можно решить!" - добавила артистка.

 
 
 
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Публикация от Наталья Могилевская (@nataliya_mogilevskaya)

Ранее, "Телеграф" писал, что Наталья Могилевская поделилась своими тремя правилами правильного питания.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Советы, Наталья Могилевская, Певица.
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