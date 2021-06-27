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Наталья Моглиевская в последний момент спаслась от стрижки налысо: как ей это удалось

Наталья Моглиевская в последний момент спаслась от стрижки налысо: как ей это удалось
Обновлено 08:40 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Популярная украинская певица Наталья Могилевская в начале лета решила смотивировать себя на похудение благодаря спору с тренером Анитой Луценко. Артистка пообещала, что побреется налысо если не похудеет.

И Могилевской таки удалось спасти свои волосы. Буквально в последний момент, в последнее, контрольное взвешивание, Наталья видела на весах заветную цифру, которая показала прогресс в похудении. 

"В последний момент. Спасибо тебе, Господи" - подписала свою сторис в Инстаграм исполнительница. 

Хотя стоит отметить, что на утро 26 июня, а это был последний день спора, Наталье не хватало сбросить 300 гр. Леся Никитюк и Сергей Притула даже "любезно" согласились стать исполнителями "наказания" за проигранный спорт, и во врем съемок программы "Хто зверху" немного постригли Могилевскую.

На удачный результат уже отреагировала и тренер Анита Луценко. У себя на страничке в Инстаграм она отметила, что ничуть не сомневалась в Наталье и поздравила ее.

Ранее, "Телеграф" писал, что Наталья Могилевская рассказала, как она поддерживает себя в форме. Певица поделилась своими тремя правилами правильного питания.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 227

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Спор, Наталья Могилевская, Певица, Анита Луценко.
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