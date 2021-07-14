"Это наша общая награда": солист "СКАЙ" попал в Книгу рекордов Украины

Украинский певец, солист рок-группы "СКАЙ" Олег Собчук поставил новый рекорд Украины. Артист стал первым, кому удалось проехать расстояние с востока на запад Украины на велосипеде за минимальное время: он преодолел дистанцию в 2155 километров за 19 дней.

Собчук выехал 8 июня 2021, из п.г.т. Меловое (Луганская область) и завершил свой велотур в г. Чоп (Закарпатская область).

Своим путешествием лидер "СКАЙ" хотел популяризировать здоровый образ жизни и приобщить к нему молодежь. За свое достижение музыкант получил диплом, подтверждающий факт регистрации рекорда Украины.

"Это наша общая награда! Поэтому сейчас так приятно получать ее за нашу цель – доказать, что здоровый образ жизни – это реально просто, возможно, полезно и круто" - прокомментировал свою награду Собчук.

Отметим, что на своей странице в Инстаграм делился различными фото и видео из своего путешествия.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Собчук Олег #SOBCHUK (@sob4uk)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Собчук Олег #SOBCHUK (@sob4uk)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Собчук Олег #SOBCHUK (@sob4uk)

Ранее, "Телеграф" писал, что новый сезон "Сплетницы" стал самым популярным сериалом на HBO Max, поставив рекорд по просмотрам.