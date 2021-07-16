После скандала с эротическими фото в сеть слили новый трек Jerry Heil

Юные украинские певицы Jerry Heil (наст. имя Яна Шамаева) и Анна Тринчер решили "разнообразить" свои карьеры скандалами из-за откровенных фото еще на заре своей славы.

Яна Шамаева опубликовала у себя на странице в Инстаграм в сторис скриншот переписки со своей коллегой. На скрине видно несколько откровенных фото Тринчер в нижнем белье, которые, судя по переписке, она хотела опубликовать у себя на странице, но Шамаева ее отговорила.

В ответ на подобный "слив" от подруги, Тринчер также опубликовала скриншот переписки с Яной, на котором видны полуголые фото Jerry Heil.

Не выдержала вражды между девочками народная артистка Украины Наталья Могилевская. Во время съемок шоу "Співають всі" Могилевская призвала Яну и Аню помириться, и ей это удалось.

На своей странице в Инстаграм позже Тринчер засыпала Jerry Heil комплиментами и сообщила о том, что они записали дуэт.

Но на этом "проблемы" девушек не закончились. Яна Шамаева рассказала, что их совместный трек слили в сеть еще до официального выхода.

Ранее, "Телеграф" писал, что парень Анны Тринчер, украинский блогер-миллионник Александр Волошин оскандалился тем, что в центре Киева на камеру подарил своей маленькой фанатке новый iPhone, а когда съемка была окончена - начал отбирать презент.