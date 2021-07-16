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После скандала с эротическими фото в сеть слили новый трек Jerry Heil

После скандала с эротическими фото в сеть слили новый трек Jerry Heil
Обновлено 09:59 Сегодня Телеграф

Юные украинские певицы Jerry Heil (наст. имя Яна Шамаева) и Анна Тринчер решили "разнообразить" свои карьеры скандалами из-за откровенных фото еще на заре своей славы.

Яна Шамаева опубликовала у себя на странице в Инстаграм в сторис скриншот переписки со своей коллегой. На скрине видно несколько откровенных фото Тринчер в нижнем белье, которые, судя по переписке, она хотела опубликовать у себя на странице, но Шамаева ее отговорила. 

В ответ на подобный "слив" от подруги, Тринчер также опубликовала скриншот переписки с Яной, на котором видны полуголые фото Jerry Heil.

Не выдержала вражды между девочками народная артистка Украины Наталья Могилевская. Во время съемок шоу "Співають всі" Могилевская призвала Яну и Аню помириться, и ей это удалось. 

На своей странице в Инстаграм позже Тринчер засыпала Jerry Heil комплиментами и сообщила о том, что они записали дуэт. 

Но на этом "проблемы" девушек не закончились. Яна Шамаева рассказала, что их совместный трек слили в сеть еще до официального выхода. 

Ранее, "Телеграф" писал, что парень Анны Тринчер, украинский блогер-миллионник Александр Волошин оскандалился тем, что в центре Киева на камеру подарил своей маленькой фанатке новый iPhone, а когда съемка была окончена - начал отбирать презент.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 223

Все по теме:

Скандал, Песня, Наталья Могилевская, Анна Тринчер, Jerry Heil, Аня Тринчер.
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