Экс-ангел "Victoria's Secret" Жизель Бюндхен возвращается в модельный бизнес

Известная бразильская модель, бывший ангел "Victoria's Secret", 40летняя Жизель Бюндхен решила вернуться в модельный бизнес. Знаменитость уже даже подсписала контракт с модельным агентством The Lions.

Бюндхен будет работать над социальными и экологическими проектами компании. Отметим, что модель была послом доброй воли ООН и всегда мечтала сделать окрущаючий мир более экологически чистым.

"Мы вдохновлены возможностью сотрудничать с Жизель" - признается управляющий партнер компании Lions Management Али Кавусси.

Напомним, Жизель Бюндхен - известная бразильская модель. Наибольшую популярность получила в начале 2000-х, когда стала одной из самых высокооплачиваемых моделей в мире. На ее счету более чем 1000 обложек и появлений на главных подиумах мира. Официально завершила свою карьеру в 2016 году.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@gisele)

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Ранее, "Телеграф" писал, что Victoria's Secret решила заменить своих "ангелов" на женщин, известных своими достижениями.