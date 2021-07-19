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Экс-ангел "Victoria's Secret" Жизель Бюндхен возвращается в модельный бизнес

Экс-ангел "Victoria's Secret" Жизель Бюндхен возвращается в модельный бизнес
Обновлено 09:56 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Известная бразильская модель, бывший ангел "Victoria's Secret", 40летняя Жизель Бюндхен решила вернуться в модельный бизнес. Знаменитость уже даже подсписала контракт с модельным агентством The Lions.

Бюндхен будет работать над социальными и экологическими проектами компании. Отметим, что модель была послом доброй воли ООН и всегда мечтала сделать окрущаючий мир более экологически чистым. 

"Мы вдохновлены возможностью сотрудничать с Жизель" - признается управляющий партнер компании Lions Management Али Кавусси. 

Напомним, Жизель Бюндхен - известная бразильская модель. Наибольшую популярность получила в начале 2000-х, когда стала одной из самых высокооплачиваемых моделей в мире. На ее счету более чем 1000 обложек и появлений на главных подиумах мира. Официально завершила свою карьеру в 2016 году.

 
 
 
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Ранее, "Телеграф" писал, что Victoria's Secret решила заменить своих "ангелов" на женщин, известных своими достижениями.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Мода, Модель, Жизель Бюндхен.
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