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"Как на папу похож": поклонники Тины Кароль отметили сходство сына Вениамина с отцом Евгением Огирем

"Как на папу похож": поклонники Тины Кароль отметили сходство сына Вениамина с отцом Евгением Огирем
Обновлено 16:34 Сегодня Телеграф

Украинская певица Тина Кароль воспитывает 12-летнего сына Вениамина, которого родила от украинского продюсера Евгения Огира, который умер 28 апреля 2013 года после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Мальчик учится в Великобритании, однако на летние каникулы всегда приезжает на родину. 

На своей странице в Инстаграм артистка любит похвастаться своим первенцем, публикуя различные фото и видео. 

Пока Вениамин находится на каникулах, он все равно посвящает свое свободное время обучению и саморазвитию. На ролике, которое опубликовала Кароль у себя на странице 20 июля, Веня рассказал, что сейчас читает книгу про великого художника Леонардо да Винчи, причем на английском языке. 

Когда Тина Кароль отметила, что сын выбрал довольно "толстую книжку", мальчик ответил, что его звездная мама еще не видела действительно толстых книг. 

 
 
 
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Публикация от Тина Кароль Офиц. фан-клуб (@_fantina)

В комментариях на фан-страничке певицы, поклонники отметили, что мальчик с возрастом все больше и больше становиться похожим на своего отца. 

Ранее, "Телеграф" писал, что Тина Кароль поразила фанов новым клипом на песню "Красиво".

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 165

Все по теме:

Тина Кароль, Певица, Евгений Огир, Сын Тины Кароль.
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