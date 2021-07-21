Солистка ONUKA призналась, что самое обидное она слышала в свою сторону: "С*ка беспородная"

Известная украинская певица, солистка группы ONUKA, Ната Жижченко не так часто общается с журналистами и дает интервью. Она старается особо не афишировать личную жизнь и не давать лишних поводов для слухов и сплетен.

Однако приглашение украинской телеведущей Маши Ефросининой посетить ее шоу "Экзамен" таки приняла. И шокировала теледиву буквально с первого вопроса.

Так как Ната довольно скрытный человек от прессы, то Ефросинина думала, что критики и оскорблений в ее жизни не было. Ведущая спросила, что самое обидное Жижченко слышала в свою сторону. Ответ певицы немного шокировал.

"С*ка беспородная" - коротко ответила Ната, добавив, что эту фразу она слышала не от хейтеров, а от близкого человека - своего экс-возлюбленного, о котором решила не рассказывать.

Напомним, что Ната Жижченко в 2016 году связала себя узами брака с украинским продюсером, лидером группы The Maneken Евгением Филатовым. В мае 2020 года у пары родился первенец - сын Александр.