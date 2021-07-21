Чем так провинились "дети девяностых"? Сеть возмущена перезапуском "Чипа и Дейла"

Компания Disney поделилась полноценным трейлером перезапуска анимационного сериала о знаменитых бурундуках - Chip ‘N’ Dale: Park Life ("Чип и Дейл: Жизнь в парке"), о выпуске которого стало известно еще в 2019 году.

В новом мультфильме Чип и Дейл будут не теми героями-спасателями, которые вместе с Гаечкой, Рокфором и мухой Вжиком следили за порядком в городе, а более ранними их версиями. Бурундуки не будут носить одежду и разговаривать. Гаечки и Рокфора тоже не будет.

Отметим, что в трейлере также промелькнули Дональд Дак и пес Плуто.

Первые серии перезапуска выйдут 28 июля 2021 года.

Поклонники оригинального шоу из 90-х "Чип и Дейл спешат на помощь" возмущены новым мультфильмом. Зрителям не нравится ни сюжет, ни рисовка нового проекта.

Ранее, "Телеграф" писал, что первый тизер мультсериала также подвергся критике со стороны поклонников сериала о любимых бурундуках-спасателях.