Платные анкеты для собеседования: блогершу захейтили из-за нового "бизнеса", но итог удивил многих

Украинский блогер из Ужгорода Кристина Шаркади, kristina_sharkadi, на которую подписаны почти 1,5 млн подписчиков, угодила в скандал. Девушка собирала деньги под видом того, что ищет себе менеджера.

На своей странице в Инстаграм девушка запустила анкету для желающих у нее поработать, но, чтобы заполнить ее, нужно было заплатить 200 грн. Этот факт Кристина объяснила тем, что не хочет, чтобы ее заполняли все подряд и в том числе и дети.

Сергей Мисюра на своей странице в Фейсбуке подсчитал, сколько приблизительно могла на подобном заработать блогер. Его возмутил тот факт, что девушка наживается на людях, которые ищут работу.

Сама Кристина Шаркади на своей странице долго четко не комментировала эту ситуацию, лишь "кормила завтраками" своих подписчиков, обещая все объяснить. Оказывается, все те деньги, которые она собрала на этих анкетах она передала на лечение маленького ребенка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от KRISTINA KHRYPTA (@kristina_sharkadi)

У себя в сторис блогер показала несколько видео того, как она ездила отвозить деньги.

Ранее, "Телеграф" писал, что украинская группа GreenGrey обвинили Офис президента Владимира Зеленского в дискриминации. Солист группы отметил, что из-за русскоязычной песни их вычеркнули из концерта к 30-летию Дня Независимости Украины, хотя в мае 2021 года именно люди из ОП и предложили им спеть.