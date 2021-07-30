Ольга Фреймут призналась, как обманом устроилась на работу

Известная украинская телеведущая Ольга Фреймут рассказала, как она в 18 лет подделала документы, чтобы получить работу.

Об этом бывшая ведущая программы "Ревизор" написала в своем Инстаграм.

Актриса и писательница вспомнила, как восемнадцатилетней девушкой так хотела получить работу, что сама себе написала характеристику на английском, прошла собеседование и устроилась работать официанткой в отель "Grand Hotel" во Львове.

"Даже сейчас помню, как смущалась перед роскошью отеля, боялась подойти к гостям, таким красивым и недостижимым", - написала Фреймут в тексте поста.

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Иронично, что именно работу официантов и качество услуг отелей Ольга Фреймут оценивала в программе "Ревизор".

Телеведущая в своем Инстаграме публикует не только воспоминания из прошлого. Одной из важных частей блога являются уроки этикета, правда они часто становятся объектом насмешек. Так, "Телеграф" писал, что урок Фреймут о поедании мороженного спародировал Владимир Остапчук.